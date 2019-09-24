Велика и обширна программа, представленная польской правящей партией в качестве предвыборной. О том, как видит земной шар и будущее Польши на его поверхности партия «Право и Справедливость», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Варшава, , 06:34 — REGNUM Выпущена программа «Права и Справедливости» была накануне октябрьских выборов в Сейм Польши и объем занимает довольно немалый. Более 200 страниц — зато сразу становится понятно, что внешней политике в случае победы партия будет продолжать уделять существенное внимание, и это очень понятно. Ведь критикой внешней политики предшественников — коалиции «Гражданская платформа» — «Право и Справедливость» никогда не пренебрегала, да и как можно оставить в стороне такие шаги, как «перезагрузку в отношениях с Россией» или «ослабление союзнических связей с США»?

Понятно, что, если «Право и Справедливость» удержит в руках штурвал управления Польшей, то США могут быть спокойны: Варшава так и продолжит направлять повышенное внимание на связи с Вашингтоном, чем с ближайшими соседями. Вот только сможет ли такая позиция укрепить переговорное положение Польши в ЕС и НАТО — или, наоборот, противопоставит ее? А печальные примеры такого противопоставления Польша знала, достаточно вспомнить 1930-е годы.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Полякам все должны: Германия — репарации, Россия — обломки самолета».