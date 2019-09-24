История вопроса

2 октября 2018 года журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогги посетил генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы о разводе, однако так и не вышел из здания. Сотрудники дипломатического представительства сообщили его жене, что он ушел. Турецкие власти предположили, что Хашогги убили, а останки вывезли из консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали свою причастность к исчезновению Хашогги.