Нью-Йорк, США, 24 сентября 2019, 23:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил мировому сообществу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги с трибуны ООН, 24 сентября передает агентство Associated Press.
Джамаль Хашогги — журналист The Washington Post, племянник миллиардера Аднана Хашогги и яростный критик кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана — был убит в саудовском посольстве в Стамбуле
Власти Турции обвиняют в причастности к убийству Хашогги высшее руководство Саудовской Аравии.
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