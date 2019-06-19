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Следствие ООН выявило главного подозреваемого по делу Хашогги

Политика

«Расследование в Саудовской Аравии не было проведено добросовестно»

Нью-Йорк, США, 19 июня 2019, 18:31 — REGNUM  Специальный следователь ООН Агнес Калламард отчиталась о расследовании по делу об убийстве журналиста Джемаля Хашогги, 19 июня передает агентство Associated Press

Согласно отчету следователя ООН, существуют «заслуживающие доверия доказательства» для дальнейшей проверки причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

«Расследование в Саудовской Аравии не было проведено добросовестно и может рассматриваться как воспрепятствование правосудию», — также отмечается в отчете.

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