Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Временный глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вступает в борьбу за пост сити-менеджера областного центра. О том, что чиновник подал документы на конкурс, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Официального эта информация не подтверждена.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Логвиненко возглавил ростовскую администрацию с приставкой «и. о.» в апреле 2019 года после того, как бывший глава муниципальной администрации Виталий Кушнарёв досрочно сложил полномочия.

23 сентября в Ростове-на-Дону начался приём заявок от кандидатов на должность главы администрации областного центра.

В настоящее время известно, что бороться за руководящий пост будут общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи,руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинови член ЛДПР Александр Коваленко. Кроме того, подал документы в комиссию по отбору на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону общественник Евгений Беркович.

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