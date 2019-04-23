Стало известно имя одного из кандидатов на пост ростовского сити-менеджера

Ростов-на-Дону, , 20:33 — REGNUM Вместо Виталия Кушнарёва, покинувшего сегодня, 23 апреля, пост главы администрации Ростова-на-Дону, руководителем города может стать ростовчанин, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. Его кандидатуру выдвинет «Партия Роста». Об этом сообщает пресс-служба фракции, передаёт ИА REGNUM.

«Последние десять лет Ростовская область и Ростов-на-Дону считаются проблемным регионом с точки зрения управления. Руководству области и города никак не удается выстроить единую команду» , — указал заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский.

По его мнению, претендент на должность ростовского сити-менеджера завоевал авторитет и уважение среди предпринимательского сообщества, не понаслышке знаком не только с предпринимательской деятельностью, но и с теми негативными процессами, которые протекают вокруг неё. Звагельский считает, что Хуруджи в состоянии выстроить команду и способен договариваться.

«Поскольку Хуруджи из Ростова и «болеет» за свой регион, у него уже давно готова серьезная экономическая программа развития. Думаю, что при выборе Александра Хуруджи на пост главы города изменения станут заметны в кратчайшие сроки», — отметил Звагельский.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Кушнарёв проработал на посту главы администрации Ростова-на-Дону чуть более двух лет. За этого время он сменил чиновничий аппарат, а также принял ряд непопулярных среди горожан решений.