Рим, , 14:19 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини должен дать объяснения парламенту Италии по так называемому «русскому делу», заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 24 сентября, передает информагентство Askanews.

Как сообщалось ранее, летом 2019 года СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии «Лига», глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Во вторник, комментируя заявление Конте, Сальвини заявил, что и к самому Конте тоже были вопросы у тех же либеральных политиков, которые обвиняли Савоини, и что Конте так и не ответил на эти вопросы.

В так называемом «русском деле» объяснять нечего, поскольку нет предмета для объяснения, сказал Сальвини. При этом прокуратура проводит проверки, и в «Лиге» вполне уверены в том, что расследование будет справедливым, добавил он.

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