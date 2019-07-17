Рим, 17 июля 2019, 13:08 — REGNUM
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился ответить на вопросы сенаторов по так называемому «русскому делу», передает Mediaset в среду, 17 июбля.
Конте посетит верхнюю палату парламента 24 июля.
Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег вице-премьера Италии Маттео Сальвини по партии «Лига», глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.
Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.
Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса.
Еще один участник разговора в московском ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было.
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