Симферополь, 24 сентября 2019, 10:43 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма переизбрали 72-летнего Ефима Фикса первым заместителем председателя парламента республики. Решение принято 24 сентября на очередном заседании Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Кандидатуру представителя фракции «Единая Россия» Ефима Фикса, родившегося 27 ноября 1946 года в украинском городе Ковель, поддержало 72 депутата.
В октябре 2018 года Фикс был избран заместителем главы Госсовета РК, в ноябре того же года сменил на посту первого заместителя председателя парламента Наталью Маленко, возглавившую администрацию Симферополя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем Госсовета Крыма избрали руководителя крымской партийной организации «Единая Россия» Владимира Константинова.
Об этом: Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова