Симферополь, 20 сентября 2019, 11:54 — REGNUM По итогам тайного голосования депутаты Государственного совета Республики Крым второго созыва избрали Владимира Константинова председателем крымского парламента, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
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