Бишкек, , 18:17 — REGNUM «В стране должны работать все механизмы по развитию киргизского языка», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, поздравляя сотрудников аппарата правительства с 30-летием принятия закона «О государственном языке».

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По словам высокопоставленного чиновника, для этого необходимо активнее внедрять киргизский язык в компьютерные программы и использовать его в интернете, а также превратить его в язык науки и образования.

«Обучение родному языку должно начинаться с самых малых лет. Для этого нужно усилить работу по изданию книжек и раскрасок, электронных игр и приложений, которые будут вызывать желание у детей учить язык», — отметил он.

Подводя итог, глава правительства подчеркнул, что каждый гражданин Киргизии должен внести посильную лепту в развитие киргизского языка.

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