Лондон, , 18:06 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Иран причастен к нападению на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, 23 сентября передает агентство Associated Press.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ» , — заявил Джонсон журналистам в самолете по пути на Генассамблею ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 сентября неопознанные беспилотники атаковали крупнейший в мире НПЗ компании Saudi Aramco. Атака нанесла крупный ущерб нефтяной отрасли Саудовской Аравии и привела к резкому росту цены на нефть.

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