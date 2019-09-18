Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Сведения, доказывающие, что за атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии 14 сентября стоит Иран, будут представлены американской стороной на грядущей Генассамблее ООН, сообщает Agence France-Presse.

Такую информацию сообщил неназванный источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы уверяют, что именно Тегеран атаковал два завода Saudi Aramco. По данным, которые приводят американские СМИ со ссылкой на свои источники, по нефтяным объектам иранцами были выпущены также крылатые ракеты.

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Пентагон организовал помощь в расследовании ЧП на саудовских предприятиях. Представители военного ведомства транслируют версию виновности Ирана, хотя ответственность за случившееся 14 сентября взяли на себя хуситы из Йемена.

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