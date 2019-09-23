Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону начался приём заявок от кандидатов на должность главы администрации областного центра. Нового сити-менеджера донской столицы определит комиссия из десяти человек.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубевназначил пять членов комиссии. Остальных пятерых назначает гордума.

ИА REGNUM отмечает, что пока известны имена трёх претендентов на руководящий пост. Ранее о своём намерении вступить в борьбу за должность ростовского сити-менеджера высказывали ростовчанин, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов и член ЛДПРАлександр Коваленко.

Ранее сообщалось, что бывший глава муниципальной администрацииВиталий Кушнарёв досрочно сложил полномочия в конце апреля текущего года.

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