Москва, , 15:01 — REGNUM Решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в Москве, вынесенное в отношении дизайнера Константина Коновалова, в администрации президента РФ комментировать отказались. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам за разъяснениями обращаться в судебную инстанцию.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы не можем давать из Кремля комментариев на этот счёт», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что Кремль выступает против каких-то обобщающих выводов на основании конкретных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля перед началом несогласованной акции дизайнер сфотографировал автозаки, стоявшие у здания мэрии. Его задержали сотрудники Росгвардии. В ходе задержания Константину сломали ногу и раздавили наушник.

В середине сентября Савёловский суд Москвы оштрафовал Константина Коновалова на 10 тыс. рублей. В данный момент мужчина находится в больнице, поэтому административное дело было рассмотрено без его участия. Дизайнера привлекли к ответственности по ст. 20.2, ч. 5 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).