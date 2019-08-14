Москва, , 15:42 — REGNUM

Российское руководство узнает подробности дела Константина Коновалова, получившего перелом ноги при задержании на несогласованном митинге в Москве. Об этом сообщил 14 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя инцидент, Песков отметил, что не знаком детально с ответом Следственного комитета Коновалову, который пожаловался на действия правоохранителей. Нужно разобраться, «кто, как, в связи с чем повалил на землю» задержанного, нельзя делать обощающие выводы, добавил он.

Представитель Кремля пообещал «поинтересоваться», чем именно руководствовался СК, отклоняя заявление Коновалова.

Как сообщало ИА REGNUM, в СКР Коновалову ответили, что его обращение о применении к нему физической силы не содержит сведений о преступлении, а действия правоохранителей были правомерными. Получение перелома участником протестной акции подтвердили врачи.

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