Каракас, , 14:46 — REGNUM Сотрудничество между Россией и Венесуэлой достигло высокого уровня в разных сферах деятельности. Данное заявление сделал венесуэльский президент Николас Мадуро 23 сентября в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Россия в течение последних лет стала «важнейшей опорой» по ряду направлений.

Глава Венесуэлы отметил очень высокий уровень военного сотрудничества, рассказал об отличных отношениях между нефте‑ и газодобывающими компаниями двух стран, а характер отношений в сфере торговли назвал «процветанием».

Николас Мадуро также отметил, что Москва всегда оказывает помощь Каракасу и в других сферах: дипломатической, культурной и политической.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы назвал главное условие для переговоров с Вашингтоном. По его словам, прежде всего глава США должен прекратить политику войны против Венесуэлы.