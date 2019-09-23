Каракас, , 13:54 — REGNUM Главное условие возобновления диалога с США назвал президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24» 23 сентября.

На вопрос о том, готов ли венесуэльский лидер на переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Мадуро ответил, что он будет готов при одном условии.

По его словам, сначала глава Белого дома должен «исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы».

В этом случае Николас Мадуро заявил о своей готовности и готовности правительства Венесуэлы попробовать наладить диалог с США, в основе которого будет уважение.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября МИД РФ обвинил Вашингтон в неконструктивных действиях в отношении правительства Венесуэлы.