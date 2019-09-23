Москва, , 11:30 — REGNUM Правительство России в срок до 15 декабря должно подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такое поручение по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума дал президент РФ Владимир Путин. Перечень поручений опубликован сегодня, 23 сентября, на сайте Кремля.

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«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО», — говорится тексте документа.

Уточняется, что на эти цели будут направлены средства государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, ипотека под 2% годовых для ДФО в конце июля 2019 года была согласована правительственной комиссией. Максимальный размер займа составит 4 млн рублей. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса и будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Согласно проекту документа, льготная ипотека будет запущена в конце 2019 года и может быть использована для покупки, строительства или ремонта жилья.

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На льготную ипотеку в ДФО потребуется 5−10 млрд рублей в 2020 году

По данным Минфина РФ, на льготную ипотеку под 2% годовых для дальневосточников только в 2020 году потребуется от пяти до 10 млрд рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.