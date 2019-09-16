Хабаровск, , 09:26 — REGNUM По данным Минфина РФ, на льготную ипотеку под 2% годовых для дальневосточников только в 2020 году потребуется от 5 до 10 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Ипотека под 2% для ДФО согласована на правительственной подкомиссии

Деньги будут выделены из федерального бюджета. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что льготную ипотеку запустят уже в конце 2019 года, поэтому затраты из бюджета будут незначительными. Моисеев добавил также, что не будет критериев для участия банков в льготной ипотечной программе, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ипотека под 2% годовых для ДФО в конце июля 2019 года была согласована правительственной комиссией.