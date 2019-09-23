Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM Надежду на помощь армянской диаспоры США в «экономической революции» в Армении выразил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом 23 сентября он заявил на праздничном митинге в Гранд-Парке Лос-Анджелеса.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что поскольку диаспора поддерживает политическую революцию в Армении, диаспора будет поддерживать и экономическую революцию в республике. Я хочу пригласить всех бизнесменов диаспоры в Армению. Системная коррупция была искоренена в Армении. Мы смогли победить теневую экономику», — заявил Пашинян.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время в стране будут отремонтированы тысячи километров автомобильных дорог, будут строиться школы и детские сады. В этом могут участвовать американские инвесторы, которые имеют возможность разбогатеть в Армении и сделать республику богатой, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США.

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