Лос-Анджелес, США, , 00:52 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что заявление экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна об отставке было против него и сравнил действия Ванецяна с путчистами.

«Будучи ещё де-юре директором СНБ, он, по сути, делает заявление против своего верховного главнокомандующего, и, будучи главой органа подчиненного премьер-министру, делает заявление против своего руководителя. Подобный поступок офицера означает, что он бросает погоны в мусорный бак. В последний раз такое делали путчисты 1991 года», — сказал Пашинян, выступая на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подал в отставку 16 сентября. Покидая свой пост Ванецян сделал заявление, в котором заявил: «Построение государственности имеет свою логику: стихийность решений, огульность действий и образ действия, при котором отсутствует различие между первоочередным и второстепенным, преходящим и вечным, — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера: погоны офицера и подобное развитие событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом: «Остановись!», во всех остальных случаях победит долг перед Родиной».