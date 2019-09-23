Вена, , 08:45 — REGNUM В Австрии все больше санкций вводится против получателей различных пособий, уклоняющихся от предложений работы и учебных курсов: так Государственная служба занятости реагирует на растущее число людей, желающих бить баклуши и получать при этом деньги от государства. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Теперь, если предложение о работе или приглашение на курсы повышения квалификации отклоняются, служба будет радикально сокращать пособия.

«Число прекращений выплат пособий по безработице или пособий по экстренной помощи в прошлом году увеличилось на 12 тыс., или на 63%, — до 33 тыс. случаев», — рассказал глава Государственной службы занятости Йоханнес Копф.

В Вене в 2018 году было введено 12 873 санкции против получателей минимального пособия, отказавшихся посещать курсы немецкого языка или курсы европейских ценностей (для мигрантов). Очень часто уклонисты симулируют болезни, чтобы пропускать различные курсы или отказываться от работы. Также отмечается растущая агрессия по отношению к врачам, отказывающимся оформить больничный лист симулянтам.

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