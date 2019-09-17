Вена, , 08:28 — REGNUM Три четверти опрошенных читателей австрийской газеты Kronen Zeitung считают, что Европейский союз более не должен принимать мигрантов, пока не будет выработана точная система их распределения между странами. Таковы результаты опроса газеты, проведенного 16 сентября.

При этом 86% респондентов не верят, что разработка лучшей системы распределения беженцев и мигрантов в принципе возможна. Лишь четверо из десяти опрошенных согласны с утверждением, что Австрия контролирует свои границы. Этого мнения придерживаются в основном люди в возрасте старше 70 лет. Столько же считают, что государство сделало достаточно для интеграции приезжих.

В опросе приняли участие 47,45 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Австрии, в 2018 году в стране проживали 2,02 млн человек миграционного происхождения (мигрировали сами или родились в Австрии в семьях мигрантов). Это 23,3% населения.

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