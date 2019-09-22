Эр-Рияд, , 22:44 — REGNUM В Саудовской Аравии специалисты проводят экспертизу GPS на месте падения беспилотников, которые атаковали нефтяные объекты, чтобы установить точку пуска и курс дронов, сообщает 22 сентября The Wall Street Journal.

Отмечается, что специалисты намерены проследить курсы полета дронов до баз и пусковых площадок. Таким образом Соединенные Штаты и Саудовская Аравия планируют получить доказательства причастности Ирана к атакам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября йеменские хуситы нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам в Саудовской Аравии, в результате чего Эр-Рияд заявил о потере половины производства нефтепродуктов. Не дожидаясь результатов расследования, Соединенные Штаты и их союзники заявили, что атака была проведена при непосредственном участии Ирана.

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