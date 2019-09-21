Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Соединенные Штаты усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке и перебрасывают средства ПВО из-за угрозы со стороны Ирана. Об этом заявили глава Пентагона Марк Эспер в ходе брифинга.

Эспер заявил, что США перебрасывают дополнительные войска по просьбе Саудовской Аравии, поступившей после атаки на объекты нефтяной промышленности в стране. Соответствующий запрос также поступил и со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

«В ответ на запросы президент США одобрил развертывание сил, которые будут отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону», — заявил он.

Эспер подчеркнул, что Вашингтон также ускорит поставки военной техники Эр-Рияду и ОАЭ для укрепления их оборонительных возможностей. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к военному конфликту с Ираном, а действуют исключительно из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты возложили ответственность за атаки нефтяных объектов в Саудовской Аравии на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по 15 целям в Иране, однако не будет этого делать.

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