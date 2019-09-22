Москва, , 20:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Парижское соглашение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, соглашение будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона Государственной думой. Ратификация может совпасть с саммитом Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в понедельник, 23 сентября.

Напомним, договор, подписанный в декабре 2015 года почти двумя сотнями стран, определяет глобальный план действий по сдерживанию глобального потепления. Страны — участницы соглашения обязуются принимать меры по снижению вредных выбросов и технологической адаптации к климатическим изменениям.

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