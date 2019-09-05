Владивосток, , 14:22 — REGNUM Россия сделает всё, чтобы реализовать свои планы по сбережению окружающей среды. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума в Приморье.

«Безусловно, будем делать всё, чтобы реализовать наши планы по экологической проблематике», — сказал глава государства.

Вопросы экологии тесно связаны с энергетикой, отметил он и указал на важность для России проблематики глобального потепления. Так, на Крайнем Севере населенные пункты стоят на сваях в условиях вечной мерзлоты, в связи с чем вопросы изменения климата в будущем встанут остро.

Россия поддерживает все международные усилия в этом направлении, в том числе парижские соглашения по климату, напомнил он.

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