Москва, , 20:39 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко, который получил «охранную грамоту», не окажется в тюрьме из-за «политических услуг США и другим странам Запада». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

«Порошенко … за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту», — написал сенатор. — И Зеленского (действующий президент Украины Владимир Зеленский) уже предупредили на сей счёт».

Напомним, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко в интервью украинскому «Пятому каналу» выразил уверенность в том, что нынешним властям Украины не удастся посадить его за решетку.

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