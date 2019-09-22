Киев, , 13:28 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко уверен, что нынешней украинской власти не удастся посадить его за решетку. Об этом Порошенко заявил в интервью украинскому «Пятому каналу».

Порошенко уверен, то у новой украинской власти не получится посадить его в тюрьму, как бы она не старалась.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», — заявил экс-президент.

Новый состав правительства Украины он назвал «мальчиками» и добавил, что они — далеко не первые, кто хотел бы упрятать Порошенко в тюрьму.

Напомним, что Порошенко проиграл президентские выборы на Украине и ушел в оппозицию, сохранив за собой кресло депутата Верховной рады.

При этом новый президент Украины Владимир Зеленский весьма недвусмысленно намекал на то, что Порошенко нужно привлечь по всей строгости закона за его преступления, совершенные в тот период, когда он был президентом.

Сейчас Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Только в четырех из них он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, а также в уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и незаконной продаже активов.