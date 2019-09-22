Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Информация американских СМИ о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским якобы оказывал на него давление, чтобы вынудить его расследовать деятельность экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине, является спекуляцией. Об этом в эфире CNN заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Стивен Мнучин (в центре) Twitter@VP

«Оснований считать, что президент оказывал давление на иностранного лидера, у меня нет. — сказал Мнучин. — Я считаю, что все это придумано из-за спекуляций одного единственного человека».

Как сообщало ИА REGNUM, в американской прессе ходят слухи о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского в ходе их телефонного разговора (лично президенты двух стран не встречались).

С того момента, как на Украине сменилась власть, Трамп хочет добиться от руководства этой страны проведения расследования деятельности сына Джо Байдена — Хантера Байдена, который вел дела на Украине и явно был связан с украинскими олигархами.

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