Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил во лжи экс-вице-президента Джо Байдена, который ранее опроверг информацию главы Белого дома об обсуждении со своим сыном Хантером его бизнеса на Украине.

«Он лжет, что не говорил с сыном, он говорил. Байден говорил, что не может дать миллионы долларов, пока не будет уволен прокурор (Украины)», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести удар по своему вероятному конкуренту на президентских выборах 2020 года Джо Байдену.

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