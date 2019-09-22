Лондон, , 18:40 — REGNUM В посольстве Российской Федерации в Великобритании прокомментировали информацию СМИ о том, что пострадавший в Эймсбери Чарли Роули якобы планирует подать в суд на Россию. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Российское посольство в Лондоне Krokodyl

«Насколько мы (дипломаты РФ) понимаем, речь идет о самых предварительных планах Ч. Роули, — говорится в сообщении дипломатического ведомства. — Иск конкретно к правительству РФ рассматривается его адвокатом».

Отмечается, что в посольстве России разделяют стремление Роули, который, как заявляют британские власти, был якобы отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», установить точную картину произошедшего с ним.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что добиться от Лондона адекватных ответов российской стороне пока так и не удалось. Что касается гипотетического иска к РФ, то государство РФ неподсудно судам Великобритания (и наоборот) в силу принципа суверенного равенства, отметили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2018 года в больницу Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии двое жителей британского города Эймсбери. В Скотленд-Ярде предположили, что молодые люди отравились нервно-паралитическим газом «Новичок».

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