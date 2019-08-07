Минск, , 14:31 — REGNUM

В Минске 7−8 октября состоится форум «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Организатором заявлен находящийся под патронажем МИД Белоруссии «Совет по международным отношениям «Минский диалог».

Среди вынесенных на обсуждение тем — гонка вооружений, сотрудничество в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Пояс и путь», информационные войны. В студии польского «Еврорадио» политологи Денис Мельянцов и Евгений Прейгерман рассказали о приглашённых участниках.

Среди них подтвердивших участие — экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм, экс-заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, координатор Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Средней Азией и странами «Восточного партнёрства» Дирк Виизе, а также другие эксперты и специалисты по «сдерживанию России».

Среди основных партнёров «Минского диалога» заявлены американская RAND Corporation, Институт Европы РАН, Ассоциация внешнеполитических исследований им. Андрея Громыко, Фонд поддержки публичной дипломатии им. Александра Горчакова, немецкие Фонд Конрада Адэнауэра и Фонд Фридриха Эберта, британские Кембриджский университет и Университет Кента, а также «Европейская лидерская сеть», «Европейский фонд поддержки демократии» и другие западноевропейские структуры.