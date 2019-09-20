Ашхабад, , 16:32 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов накануне, 19 сентября, подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие или потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу.

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Также Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас солдат-срочников, выслуживших установленные законом сроки.

Помимо этого, туркменский лидер поручил руководству министра обороны, пограничной службы, МВД, министерства национальной безопасности, службы безопасности президента и миграционной службы провести в торжественной обстановке увольнение военнослужащих, выслуживших установленные сроки, а также поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки.

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