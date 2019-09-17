Ашхабад, , 19:43 — REGNUM В начале сентября 2019 года в двух военных частях армии Туркмении погибли пятеро солдат. Одну из смертей расследует военная прокуратура, ведется ли следствие по четырем остальным случаям — неизвестно, пишет «Хроника Туркменистана».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из погибших солдат нес службу в воинской части в городе Керки Лебапской области. Он умер после избиения сослуживцами. Следователи военной прокуратуры уже задержали виновных в его смерти.

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Еще один случай произошел в военной части в поселке Шагал Лебапской области. Там погибли сразу четверо солдат срочной службы, призванных в армию в июне 2019 года из района Гарагум Марыйской области.

Наиболее вероятной причиной их гибели также стали неуставные взаимоотношения между военнослужащими. Медицинская экспертиза, проведенная по настоянию матери одного из них, подтвердила, что смерть солдата наступила в результате черепно-мозговой травмы, на теле также обнаружены многочисленные следы побоев.

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