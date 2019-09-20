Тревожные слухи вокруг программы экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государств лишены оснований. Об этом 20 сентября на брифинге в Минске заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Минск, , 14:30 — REGNUM Ранее на эту тему: Пропагандисты терроризма озабочены суверенитетом Белоруссии

«Ажиотаж создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований», — сказал белорусский дипломат, комментируя интерпретации просочившихся в прессу фрагментов проекта интеграционного документа.

Официальный представители МИД Белоруссии добавил: «Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта — Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может».

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