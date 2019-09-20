Бишкек, 20 сентября 2019, 13:18 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился выделить министерству здравоохранения около 1,46 млн сомов (1 млн 344 тысячи рублей) из резервного фонда главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.
Эти деньги минздрав потратит на оплату расходов, связанных с лечением начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, получившего тяжелую травму головы во время штурма дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
ИА REGNUM напоминает, что начальник главного управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов получил тяжелую травму во время штурма спецназом госкомитета нацбезопасности дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Во время госпитализации Курманкулов впал в кому. Ему сделали две операции и вывезли на лечение в Москву. В начале сентября он вышел из комы.
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