Анкара, , 12:12 — REGNUM Первые российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в Турции до конца этого года. Об этом заявил 20 сентября глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«Система ПРО С-400 будет установлена в декабре», — приводит его слова портал Haberler.

Он добавил, что приведение ЗРС в готовность требует обучения персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, Турции поставлены все элементы систем ПВО С-400, предусмотренные контрактом. Обучением турецких военных, которые будут работать с этой техникой, занимаются российские специалисты.

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