Москва, , 16:49 — REGNUM Турция получила все элементы российских систем ПВО С-400, указанные в контракте, сообщает 16 сентября «Интерфакс АВН» со ссылкой на информированный источник.

По информации агентства, вся техника, упомянутая в договоре, поставлена в Турцию. Наряду с этим, российские специалисты продолжают осуществлять обучение турецких военных использованию российских систем ПВО.

Кроме того, агентство утверждает, что Турция также получила и боекомплекты для С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Минобороны России официально заявило о завершении второго этапа поставки Турции систем ПВО С-400. Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России доставляли их в Турцию с 27 августа текущего года.

Согласно данным из открытых источников, Турция купила у России четыре дивизионных комплекта зенитно-ракетных систем С-400 на общую сумму в $2,5 млрд.

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