Вашингтон, 20 сентября 2019, 16:31 — REGNUM Позицию по геноциду армян призвал выразить Вашингтон бывший вице-президент США Джо Байден. Об этом он написал в письме в Армянский национальный комитет Америки (АНКА), 20 сентября сообщает информационное агентство «Арменпресс».
Бывший вице-президент подчеркнул, что неспособность признать факт геноцида армян может стать причиной массовых убийств в будущем.
Отметим, 13 сентября на пленарном заседании Палаты депутатов Румынии председатель Союза армян Румынии Варуджан Восканян призвал признать факт геноцида армян.
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