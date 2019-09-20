Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Позицию по геноциду армян призвал выразить Вашингтон бывший вице-президент США Джо Байден. Об этом он написал в письме в Армянский национальный комитет Америки (АНКА), 20 сентября сообщает информационное агентство «Арменпресс».

"Соединенные Штаты Америки должны раз и навсегда выразить свою позицию в отношении Геноцида армян. Мы никогда не должны забывать и молчать об ужасных событиях, которые привели к гибели 1,5 млн армян», — отметил Джо Байден.

Бывший вице-президент подчеркнул, что неспособность признать факт геноцида армян может стать причиной массовых убийств в будущем.

Отметим, 13 сентября на пленарном заседании Палаты депутатов Румынии председатель Союза армян Румынии Варуджан Восканян призвал признать факт геноцида армян.

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