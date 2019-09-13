Ереван, , 12:06 — REGNUM Признать Геноцид армян на пленарном заседании Палаты депутатов Румынии призвал председатель Союза армян Румынии Варуджан Восканян, 13 сентября сообщает «Арменпресс».

Объявление было сделано в ходе обсуждения законопроекта о создании Национального музея истории евреев и Холокоста в Румынии.

«Мы единодушны в нашем осуждении Холокоста. Просьба включить признание Геноцида армян в повестку дня политических партий. Это тема, которую румынские партии до сих пор избегали», — заявил Восканян.

Он заявил, что ни одна трагедия такого масштаба «не имеет родного языка». Признание Холокоста должно сопровождаться политическим подходом к признанию Геноцида армян.

Отметим, 33 страны признали, что в 1915 году властями Османской империи на контролируемых ею территориях был организован и осуществлен геноцид армянского населения. Россия признала Геноцид армян в 1995 году.