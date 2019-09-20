Лондон, , 09:45 — REGNUM Королеву Великобритании Елизавету II возмутили слова бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о том, что она могла оказать влияние на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году, сообщает BBC со ссылкой на источник.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

По словам источника, разглашение конфиденциальной информации вызвало недовольство во дворце, а подобные ситуации осложняют построение хороших отношений.

Напомним, в Британии появилась в продаже книга бывшего премьер-министра Кэмерона под названием «Для записи». Повествование книги выстроено вокруг обстоятельных комментариев экс-премьера относительно основных вызовов, с которыми ему приходилось сталкиваться в годы политической карьеры.

В книге в том числе рассказывается, как «просто поднятая бровь» Елизаветы II могла решить исход референдума. Речь идет о волеизъявлении Шотландии в 2014 году, когда большинство жителей этой страны высказались против независимости от Великобритании. Перед референдумом Елизавета II посещала Шотландию и рекомендовала ее жителям «очень хорошо подумать о будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, Дэвид Кэмерон был премьер-министром Великобритании от Консервативной партии с 2010 по 2016 год. Он выступал за сохранение страной членства в ЕС и, после того как большинство граждан Британии высказалось за выход из состава объединённой Европы, ушёл в отставку.

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