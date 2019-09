Лондон, , 09:13 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон завершил работу над сборником своих мемуаров. Книга под названием «Для записи» (For the Recod) появится на полках английских магазинов уже на следующей неделе. Об этом сообщает The Guardian.

Повествование книги выстроено вокруг обстоятельных комментариев Кэмерона относительно основных вызовов, с которыми ему приходилось сталкиваться в годы политической карьеры. Многие, особенно его идеологические противники, считают Кэмерона главным виновником негативных последствий Брекзита. Во многом по этой причине, в книге большое место уделяется истории отделения Великобритании от Евросоюза и разбору истинных мотивов данного решения.

Основу книги составили материалы встреч Кэмерона с журналистом The Times Дэниэлом Финкельштейном. Результатом их разговоров стали диктофонные записи длинной в 53 часа. Из-за большого объема информации процесс работы над книгой затянулся. Дополнительной причиной, отложившей срок выхода книги стало требование издателей сократить ее объем до 100 00 слов.