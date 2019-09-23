Четкий ответ на вопрос, каким должен быть договор между Москвой и Токио, дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что, с точки зрения российского дипломата, не так с подходом, ставящим во главу угла пресловутый «мирный договор» сам по себе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 04:12 — REGNUM Договор между Россией и Японией должен не только констатировать то, что уже наличествует по факту, но и быть стартовой площадкой для развития этих отношений в будущем. Иначе, по мнению многих экспертов, договор стал бы пустым анахронизмом. Но проблема, в которую уперлись переговоры Москвы и Токио на нынешнем этапе как раз и заключается в таком, зацикленном на прошлом, подходе, который демонстрирует японская сторона.

Реальность же, как справедливо заметил МИД РФ, комментируя японский подход к проблеме т.н. «северных территорий», от японских дипломатов оказывается страшно далека. И это несмотря на то, что признание японским премьером Синдзо Абэ суверенитета России над Курилами, по утверждению Лаврова, вроде бы уже состоялось. Но тогда о чем же продолжается спор?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Лавров дал понять, что с Японией нужно устремленное в будущее соглашение».