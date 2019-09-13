13 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

В данном газете «Труд» интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, наконец-то, четко сформулировал смысл и содержание договора с Японией, который должен не «ликвидировать формальное состояние войны», как утверждают плохо знающие историю отношений двух стран журналисты и политологи, а заключить соглашение, определяющее на будущее принципы и направления добрососедства и сотрудничества двух соседних стран.

Анатолий Кошкин, , 10:52 — REGNUM В данном газете «Труд» интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, наконец-то, четко сформулировал смысл и содержание договора с Японией, который должен не «ликвидировать формальное состояние войны», как утверждают плохо знающие историю отношений двух стран журналисты и политологи, а заключить соглашение, определяющее на будущее принципы и направления добрососедства и сотрудничества двух соседних стран. «Мирный договор России с Японией должен включать не только нынешний уровень двусторонних отношений, но также и ориентиры их дальнейшего развития», — заявил глава внешнеполитического ведомства России. Именно о таком договоре, а не о мирном договоре-анахронизме уже давно говорят специалисты по российско-японским отношениям, разъясняющие, что все вопросы, обычно составляющие содержание мирного договора, включая прекращение состояния войны и условия территориального размежевания, отражены в Советско-японской совместной декларации 1956 года и последующих документах.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь же, по мнению министра, необходимо создать не просто мирный договор, но документ, который будет отражать нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а также ориентиры дальнейшего двустороннего развития, которое следует поставить на качественно новую основу в целях комплексного долгосрочного сотрудничества во всех областях.

Как известно, японское правительство желает совершенно другого, а именно, как однажды выразился тот же министр Лавров, «мирный договор в одну страницу». На которой правительство РФ подпишется о своем согласии на «возвращение» законно ей принадлежащих островов южной части Курильской гряды. Но этому, хотелось бы верить, не бывать. Недавно МИД РФ предупредил японское правительство о необходимости в отношении так называемых «северных территорий», как официальный Токио незаконно именует входящие по Конституции РФ в состав Российской Федерации южные Курилы, «признавать реальности». А вот этого как раз и не желают Абэ и его кабинет министров, да и японские парламентарии.

Курильские острова Latitude

В связи с этим не совсем понятно утверждение министра Лаврова о том, что «инициатива президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2018 году содержала четкий алгоритм, который предполагал подписание мирного договора и признание Токио итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курильскими островами. Только потом должен был состояться поиск путей решения вопроса пограничного размежевания». То, что российская сторона в настоящее время придерживается такой позиции, общеизвестно. Но, например, автору этих строк неизвестно заявление премьера Абэ, где и он разделяет эту позицию. Если бы было так, договор уже должен был быть подписан. Ибо из общения с японцами вынес понимание того, что Япония априори не может признать суверенитет России над «северными территориями», и Абэ это хорошо понимает, а потому едва ли согласится на выдвинутое Москвой условие. А потому японское правительство намерено продолжать «дожимать» российских руководителей, пытаясь подманить их «пряником» экономического сотрудничества. А тем временем японские правые силы, судя по публикациям последнего времени, готовят для России и «кнут» в виде ужесточения японской позиции на переговорах…