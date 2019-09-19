Цхинвал, , 14:44 — REGNUM Украина не сможет прекратить войну в Донбассе, поскольку ключевые решения принимаются за её пределами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе визита в Южную Осетию, сообщило 19 сентября «Донецкое агентство новостей».

Он отметил, что в обозримом будущем конфликт не прекратится, именно об этом говорит поведение украинских властей.

«В принципе, идет повторение пути [экс-президента Украины Петра] Порошенко. Украина не является субъектом принятия каких-то решений, даже таких знаковых для самой Украины», — заявил Пушилин.

Напомним, ранее представители украинской стороны отказались подписывать так называемую «формулу Штайнмайера», ранее согласованную политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки». Эта формула представляет собой ряд шагов, которые Украина должна выполнить, чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе.

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