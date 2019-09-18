Москва, , 21:30 — REGNUM Вести переговоры с Киевом сродни игре в напёрстки с мошенниками. Об этом заявил 18 сентября глава администрации города Горловка Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя отказ Украины подписать 18 сентября так называемую «формулу Штайнмайера», которая должна поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе, эксперт заявил о том, что Украина никогда не хотела прекратить убийства населения ДНР и ЛНР.

«Как играть в шахматы с голубями? Фигуры разбросают, на доску нагадят и улетят. Это лишний раз подтверждает, что в 2015 году Украина подписала Минские соглашения чтобы выиграть время. Они 4 года наращивали свои силы. Мое мнение и мнение любого жителя республики однозначно: ждать честности от Украины не стоит. Договариваться с Киевом — это играть в наперстки», — заявил Приходько.

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