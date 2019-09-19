Киев, , 07:21 — REGNUM Киев согласовал использование так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе. Такая договорённость была достигнута участниками встречи «нормандской четвёрки» 2 сентября. Об этом, выступая на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и евроинтеграции, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Он уточнил, что лично дал согласие на условия, при которых закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступит в силу после соответствующего решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщает «Европейская правда». При этом, по словам Пристайко, никаких других моментов на встрече 2 сентября согласовано не было.

Глава МИД Украины также отметил, что для проведения выборов в Донбассе сначала должны быть созданы соответствующие условия.

«Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал», — пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Напомним, документ был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» и предложен Контактной группе для подписания.

Ранее на брифинге в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не согласился на реализацию Минских соглашений по «формуле Штайнмайера». Он призвал Украину предложить «нормандской четверке» свою формулу решения конфликта в Донбассе, отметив, что Киев не должен ходить за концепциями в Брюссель или в Вашингтон, или в Берлин, или, как раньше, в Кремль.

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