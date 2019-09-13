Киев, , 23:21 — REGNUM Последовательность действий по урегулированию конфликта в Донбассе, получившая название «формула Штайнмайера», не будет утверждена на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, заявил представитель Киева на переговорах в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма, сообщило 13 сентября информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Леонид Кучма Antônio Cruz

"Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет», — рассказал Кучма.

Напомним, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее предложил Украине принять закон о местных выборах в Донбассе, провести выборы, избрать законных, с точки зрения самой Украины, представителей Донбасса, и закрепить в конституции особый статус региона.

«Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить конституцию — простите, это не путь для Украины», — подчеркнул Кучма.

Он также отверг идею массовой амнистии защитников Донбасса, обороняющих ДНР и ЛНР от украинской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает преждевременными разговоры о проведении выборов на неподконтрольной Украине территории и предложил подождать результатов саммита «нормандской четвёрки».

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