Тифарити, , 23:59 — REGNUM Гражданин Мавритании получил ранения в результате взрыва осколочной мины на оккупированной Марокко территории Западной Сахары. Об этом 18 сентября сообщает Sahara Press Service.

По данным Сахарского управления по координации противоминной деятельности (SMACO), инцидент произошёл в понедельник, 16 сентября, в районе Марокканской стены, которую в Западной Сахаре именуют «стеной позора», приблизительно в 90 километрах от города Тифарити.

Сообщается, что получивший ранения мавританец 1989 года рождения был госпитализирован в одну западно-сахарских больниц.

В связи с инцидентом в SMACO напомнили, что Королевство Мароко по-прежнему отказывается сотрудничать с международными организациями в вопросе разминирования территории вдоль Марокканской стены и до сих пор не ратифицировало международные оговоры о запрещении противопехотных мин и осколочных бомб.

Как передавало ИА REGNUM, Фронт ПОЛИСАРИО объявил об уничтожении своего последнего запаса мин в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин в январе 2019 года.

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